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    Рэшфорд надеется побить рекорд Уэйна Руни

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    Нападающий Маркус Рэшфорд планирует побить рекорд Уэйна Руни по количеству забитых голов за «манкунианцев».

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    «Могу ли я побить рекорд Руни? Я надеюсь на это. Никогда не знаешь, что случится. Всегда стараюсь забивать и отдавать голевые передачи. Есть шанс, что это может случиться. Я говорил об этом с Руни, и он хочет, чтобы я сделал это», — цитирует Рэшфорда The Overlap.

    В прошедшем сезоне Рэшфорд провел в составе МЮ 55 матчей, в которых он забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.

    Рэшфорд выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2028 года.

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