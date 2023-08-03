Рэшфорд надеется побить рекорд Уэйна Руни

Нападающийпланирует побить рекорд Уэйна Руни по количеству забитых голов за «манкунианцев».

«Могу ли я побить рекорд Руни? Я надеюсь на это. Никогда не знаешь, что случится. Всегда стараюсь забивать и отдавать голевые передачи. Есть шанс, что это может случиться. Я говорил об этом с Руни, и он хочет, чтобы я сделал это», — цитирует Рэшфорда The Overlap.

В прошедшем сезоне Рэшфорд провел в составе МЮ 55 матчей, в которых он забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.

Рэшфорд выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2028 года.