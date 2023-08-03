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    Мбаппе — Буффону: Для меня было огромной честью пересечься с вашей легендарной карьерой

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    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, который объявил об окончании карьеры.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек с ценными советами, которые останутся со мной на всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо», — написал Мбаппе в соцсети.

    Напомним, что Буффон выступал за «Парму», «Ювентус»и ПСЖ. Большую часть карьеры голкипер провел в «старой синьоре», с которой выиграл десять раз чемпионат Италии, пять раз — Кубок Италии, один раз — Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов.

    В последние годы карьеры Буффон выступал в родной «Парме».

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