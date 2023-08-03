Мбаппе — Буффону: Для меня было огромной честью пересечься с вашей легендарной карьерой

Нападающий «ПСЖ» и сборной Францииобратился к итальянскому голкиперу, который объявил об окончании карьеры.

«Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек с ценными советами, которые останутся со мной на всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо», — написал Мбаппе в соцсети.

Напомним, что Буффон выступал за «Парму», «Ювентус»и ПСЖ. Большую часть карьеры голкипер провел в «старой синьоре», с которой выиграл десять раз чемпионат Италии, пять раз — Кубок Италии, один раз — Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов.

В последние годы карьеры Буффон выступал в родной «Парме».