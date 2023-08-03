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    КуПС — Дерри Сити: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.08.2023 в 19:00 начнется матч в квалификации Лиги конференций КуПС — Дерри Сити

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    КуПС и Дерри Сити начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 03.08.2023.

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    Последний матч между собой: Дерри Сити — КуПС 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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