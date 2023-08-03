начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 03.08.2023.

Последний матч между собой: Дерри Сити — КуПС 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «КуПС» — «Дерри Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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