ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи БуффонБуффон, Яшин, Касильяс и еще семь величайших вратарей в истории футбола
  • 21:12
    • В «Зените» подтвердили интерес европейских клубов к Венделу
  • 21:05
    • «Урарту», РФШ, «Паневежис» и «Динамо» Тбилиси вылетели из Лиги конференций
  • 18:19
    • Дембеле пополнит ряды «ПСЖ»
  • 23:17
    • «Хиберниан» и «Риека» разгромили своих соперников в квалификации Лиги конференций
  • 22:54
    • «Гент», «Брюгге» и АПОЭЛ пополнили список участников 3-го раунда отбора Лиги конференций
    Все новости спорта

    Советник ПСЖ Кампуш может покинуть клуб из-за конфликта с руководством

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Руководство ПСЖ может уволить советника клуба Луиша Кампуша. Об этом сообщает Le Parisien.

    Луиш Кампуш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луиш Кампуш

    Стало известно, что после ситуации с форвардом Килианом Мбаппе, который собирается покинуть ПСЖ следующий летом бесплатно, отношения между Кампушом и владельцами парижского клуба резко ухудшились.

    Дело в том, что боссы парижан недовольны трансферами советника. Кампуш может уйти в отставку уже в сентября, а на его замену рассматривают бывшего легендарного футболиста Паоло Мальдини.

  • Продать и забыть. Беглец Дембеле — худший трансфер в истории «Барселоны»
  • Уход Усмана Дембеле, возможно, только поможет «Барсе» стать еще лучше
  • 02/08/2023

    • Ранее сообщалось о том, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле завершает переход в ПСЖ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
  • «Краснодар» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Фейеноорд» и ПСВ много не забьют
  • «Фейеноорд» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Святые» начнут сезон с победы?
  • «Шеффилд Уэнсдей» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Япония (ж) — Норвегия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Швейцария (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фриц — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Шевченко — Эванс
  • Теннис
  • 03/08/2023 в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Уотерфорд — Кэрри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры