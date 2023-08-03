Советник ПСЖ Кампуш может покинуть клуб из-за конфликта с руководством

Руководствоможет уволить советника клуба. Об этом сообщает Le Parisien.

Стало известно, что после ситуации с форвардом Килианом Мбаппе, который собирается покинуть ПСЖ следующий летом бесплатно, отношения между Кампушом и владельцами парижского клуба резко ухудшились.

Дело в том, что боссы парижан недовольны трансферами советника. Кампуш может уйти в отставку уже в сентября, а на его замену рассматривают бывшего легендарного футболиста Паоло Мальдини.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле завершает переход в ПСЖ.