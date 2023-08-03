начнут матч в 21:45 в квалификации Лиги конференций, 03.08.2023.

Последний матч между собой: Б36 Торсхавн — Хаверфордуэст Каунти 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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