Канселу согласовал контракт с «Барселоной»

Жоау Канселу Фото: globallookpress.com
Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что португалец хочет как можно скорее стать игроком «Барсы».
По данным источника, Жоау уже согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.
В переходе Канселу лично заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес.
В настоящее время клубы обсуждают структуру будущей сделки.
Напомним, во второй половине прошедшего сезона Канселу выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».
Transfermarkt оценивает стоимость Канселу в 50 миллионов евро.