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    Канселу согласовал контракт с «Барселоной»

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    Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону».

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что португалец хочет как можно скорее стать игроком «Барсы».

    По данным источника, Жоау уже согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.

    В переходе Канселу лично заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес.

    В настоящее время клубы обсуждают структуру будущей сделки.

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    • Напомним, во второй половине прошедшего сезона Канселу выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

    Transfermarkt оценивает стоимость Канселу в 50 миллионов евро.

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