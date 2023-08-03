Канселу согласовал контракт с «Барселоной»

Защитник «Манчестер Сити»близок к переходу в

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что португалец хочет как можно скорее стать игроком «Барсы».

По данным источника, Жоау уже согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.

В переходе Канселу лично заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес.

В настоящее время клубы обсуждают структуру будущей сделки.

Напомним, во второй половине прошедшего сезона Канселу выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

Transfermarkt оценивает стоимость Канселу в 50 миллионов евро.