Артета о предсезонном туре в США: Очень полезный для нашей подготовки

Главный тренерзаявил, что команда чувствовала невероятный уровень поддержки во время предсезонного тура по США.

«Было невероятно видеть уровень поддержки, которую мы получили в Америке во время нашего предсезонного тура. Наш тур был сложным с точки зрения посещения трёх городов и большого количества перемещений.

Мы сыграли несколько очень конкурентных и сложных матчей, но это было действительно ценное время для нас. Очень хорошо спланированный тур и очень полезный для нашей подготовки.

Для игроков было здорово увидеть веру и энергию, которые окружают команду. То, как наши болельщики по всему миру следят за командой, просто феноменально», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

«Арсенал» провел 3 товарищеских матча в США, в которых дважды победил «Звезд МЛС» (5:0) и «Барселону» (5:3), а также проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).