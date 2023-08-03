ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб Нурмагомедов5 лучших борцов в истории легкого дивизиона UFC
  • 18:19
    • Дембеле пополнит ряды «ПСЖ»
  • 17:37
    • «Динамо» не против расстаться с Захаряном за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами
  • 16:38
    • Хачанов снялся с турнира в Торонто, вместо него в основной сетке выступит Карацев
  • 14:14
    • Стало известно, почему Головин не смог доиграть матч с «Арсеналом»
  • 14:01
    • «Краснодар» может подписать защитника «Вальядолида»
    Все новости спорта

    Артета о предсезонном туре в США: Очень полезный для нашей подготовки

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что команда чувствовала невероятный уровень поддержки во время предсезонного тура по США.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Было невероятно видеть уровень поддержки, которую мы получили в Америке во время нашего предсезонного тура. Наш тур был сложным с точки зрения посещения трёх городов и большого количества перемещений.

    Мы сыграли несколько очень конкурентных и сложных матчей, но это было действительно ценное время для нас. Очень хорошо спланированный тур и очень полезный для нашей подготовки.

    Для игроков было здорово увидеть веру и энергию, которые окружают команду. То, как наши болельщики по всему миру следят за командой, просто феноменально», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

  • Отмазки кончились. «Арсенал» обязан бороться за титул после летнего усиления
  • Команда Артеты должна снова бороться за титул после того, как потратила 200 миллионов фунтов на трансферы
  • 16/07/2023

    • «Арсенал» провел 3 товарищеских матча в США, в которых дважды победил «Звезд МЛС» (5:0) и «Барселону» (5:3), а также проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
  • «Краснодар» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Да будет голепад!
  • «Тирана» — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
  • «Арис» добьется путевки в следующий раунд ЛК?
  • «Арис» — «Арарат-Армения». Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.65
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 21:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Тирана — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Арис — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нефтчи — Железничар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Швейцария (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фриц — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры