начнут матч в 21:15 в квалификации Лиги конференций, 03.08.2023.

Последний матч между собой: Арарат-Армения — Арис Салоники 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арис Салоники» — «Арарат-Армения». Коэффициент ставки — 2.76 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Арис Салоники»).

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