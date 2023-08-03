Адамов: Предложение от «Зенита» не стало неожиданным

Голкипер санкт-петербургскоговысказался о переходе в питерский коллектив.

«Мне очень приятно здесь находиться. Нравятся традиции, которые есть у клуба, такие как презентация. Эмоции положительные. Адаптация проходит отлично. Решаю разные бытовые вопросы. 16-й номер решил взять, потому что все предыдущие были заняты. Поэтому взял этот номер.

Предложение от "Зенита" не стало неожиданным. Я этого очень хотел и ждал. Примерно в конце прошлого сезона начались разговоры об этом.

Конкуренция с Кержаковым? Не забывал бы и Васютина. Он тоже качественный вратарь, как и Миша. Поэтому к конкуренции я был готов изначально. Всегда к ней готов. Постараюсь сделать всё от меня зависящее. В плане организации "Зенит" похож на "Краснодар". В "Сочи" было поскромнее», —цитирует Адамова «Чемпионат».