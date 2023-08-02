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    Ван Дейк о своей игре против «Баварии»: Иногда мне нужно быть более собранным

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении своей команды в товарищеском матче с «Баварией» (3:4).

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Есть много позитивных вещей и вещей, которые мы должны улучшить. "Бавария" — очень хорошей соперник, и если вы выключаетесь хотя бы на долю секунды, они вас наказывают. Это то, что произошло сегодня. У нас есть много работы.

    Иногда мне нужно быть более собранным. Я работаю над этим. Мы хотим играть на самом высоком уровне и конкурировать с подобными командами и игроками. Временами они наказывают нас.

    Но предсезонная подготовка все еще идет, и в команде произошли большие изменения», — сказал ван Дейк клубной пресс-службе.

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