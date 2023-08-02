Ван Дейк о своей игре против «Баварии»: Иногда мне нужно быть более собранным

Защитниквысказался о поражении своей команды в товарищеском матче с(3:4).

«Есть много позитивных вещей и вещей, которые мы должны улучшить. "Бавария" — очень хорошей соперник, и если вы выключаетесь хотя бы на долю секунды, они вас наказывают. Это то, что произошло сегодня. У нас есть много работы.

Иногда мне нужно быть более собранным. Я работаю над этим. Мы хотим играть на самом высоком уровне и конкурировать с подобными командами и игроками. Временами они наказывают нас.

Но предсезонная подготовка все еще идет, и в команде произошли большие изменения», — сказал ван Дейк клубной пресс-службе.

В следующем товарищеском матче «Ливерпуль» встретится 7 августа с «Дармштадтом».