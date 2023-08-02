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    Университет — Оргэнергострой: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.08.2023 в 18:00 начнется матч в кубке России по футболу Университет — Оргэнергострой

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    В 18:00 02.08.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Университет — Оргэнергострой.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Университет и Оргэнергострой. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

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