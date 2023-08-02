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    Агент: Захаряна вся страна продает, кому только не лень

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    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о ситуации вокруг полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

    Алексей Сафонов
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    Алексей Сафонов

    «У нас много слухов что о Захаряне, что о Косте Тюкавине. В последнее время пишут, кто с кем спит, кто к кому ушёл. У кого жена к кому ушла. Хотелось, чтобы больше о футболе писали.

    Захаряна вся страна продает, кому только не лень. Мне кажется, на парня большое давление, у него есть контракт. У кого-то жены, подруги и родители есть, они читают кто с кем встречается, кто еще что-то. Поэтому, хотелось, чтобы больше писали про футбол», — приводит слова Сафонова «Евро-Футбол.Ру».

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