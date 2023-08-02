Агент: Захаряна вся страна продает, кому только не лень

Агент, представляющий интересы нападающего, высказался о ситуации вокруг полузащитника бело-голубых

«У нас много слухов что о Захаряне, что о Косте Тюкавине. В последнее время пишут, кто с кем спит, кто к кому ушёл. У кого жена к кому ушла. Хотелось, чтобы больше о футболе писали.

Захаряна вся страна продает, кому только не лень. Мне кажется, на парня большое давление, у него есть контракт. У кого-то жены, подруги и родители есть, они читают кто с кем встречается, кто еще что-то. Поэтому, хотелось, чтобы больше писали про футбол», — приводит слова Сафонова «Евро-Футбол.Ру».