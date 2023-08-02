В 17:30 02.08.2023 начнётся онлайн-трансляция матча

Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами СтавАгроСоюз и Машук-КМВ. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

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