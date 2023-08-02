Семин: Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует

Экс-тренерподелился мнением об уровне футбола в России.

«Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится.

Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнет развиваться.

Ни у кого нет сомнений, что российская Премьер-лига — главный турнир в системе отечественного спорта. Разве что-то внутри страны может сравниться с нашим чемпионатом? РПЛ привлекает к себе громаднейшее внимание болельщиков и телевещателей. Футбол у нас в стране живёт, дальше будет жить и развиваться», — цитирует Семина «Евро-Футбол.Ру».