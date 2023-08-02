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    Семин: Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует

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    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об уровне футбола в России.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится.

    Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнет развиваться.

    Ни у кого нет сомнений, что российская Премьер-лига — главный турнир в системе отечественного спорта. Разве что-то внутри страны может сравниться с нашим чемпионатом? РПЛ привлекает к себе громаднейшее внимание болельщиков и телевещателей. Футбол у нас в стране живёт, дальше будет жить и развиваться», — цитирует Семина «Евро-Футбол.Ру».

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