начнут матч в 03:00 в плей-офф Кубка Либертадорес, 02.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Интернасьонал». Коэффициент ставки — 2.03.

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