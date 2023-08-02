Педри: Думаю только о предсезонной подготовке и наслаждаюсь временем в «Барсе»

Полузащитникзаявил, что останется в каталонском клубе, несмотря на различные предложения от других команд.

«Без Педри "Барселона" уже не "Барселона"? Я так не думаю. У нас хороший состав. Я стараюсь помогать изо всех сил как на поле, так и за его пределами. Но главное — я стараюсь получать удовольствие от футбола, именно тогда у меня все получается как надо.

Дембеле уходит? Усман — тихий и замкнутый человек, который о таких вещах мало говорит. Лично я видел, что он наслаждается этой предсезонкой и теми годами, что мы провели вместе. Я надеюсь, что он останется.

Предложения от других клубов? Я спокоен и сосредоточен на турне. Я не обращаю внимания на то, что где-то говорят. Думаю только о предсезонной подготовке и наслаждаюсь временем в "Барсе".

Остаетесь? Да, однозначно. Я совершенно спокоен, получаю удовольствие, сосредоточен на турне и подготовке к играм.

Интерес ПСЖ? Я не слежу за теми предложениями, которые поступают. Их получают мои представители. Я говорю им, что если они хотят выслушать их, то пускай это делают. И тогда они дадут мне об этом знать.

Я сосредоточен на том, что важно для меня: тренировках, выступлениях, получении удовольствия от процесса. Чтобы я ушел, многое должно сложиться. Это было бы очень плохо и неприятно. Мне кажется, это крайне маловероятно. "Барселона" — клуб мечты для меня, хочу провести тут еще много лет, — сказал Педри La Vanguardia.

Ранее сообщалось о том, что Усман Дембеле в ближайшие дни покинет "Барселону" и перейдет в ПСЖ.

В прошлом сезоне Педри провел 26 матчей в Примере, забил 6 голов и сделал голевую передачу.