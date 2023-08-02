«Челси» продлил контракт с 20-летним Колвиллом

подписал новый контракт с защитником

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на шесть лет, до 2029 года, информирует официальный сайт клуба. В контракте также предусмотрена опция продлена еще на год.

Ранее этим летом «Челси» отклонил предложение по Колвиллу в 30 миллионов фунтов от «Брайтона», где Леви провел минувший сезон на правах аренды.

В английской Премьер-лиге он провел 17 матчей, в которых оформил две голевые передачи. Также на счету футболиста две игры в Кубке Англии и три — в Кубке английской лиги.

В составе молодежной сборной Англии Колвилл выиграл чемпионат Европы 2023 года, который проходил в Грузии и Румынии.