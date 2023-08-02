Генич заявил, что с такой обороной «Спартак» не станет чемпионом

Футбольный комментаторвысказался мнение об игрев обороне в нынешнем сезоне РПЛ.

«Посмотрев три игры подряд "Спартака", могу сказать, что самая качественная игра была с "Краснодаром", где "Спартак" смотрелся достаточно уверенно. Там и в атаке все было хорошо, и в обороне в целом надежно, за исключением последних 5-10 минут.

"Спартак" в атаке, как всегда, играет очень лихо и очень ярко, какое бы сочетание там ни было. Бегут с удовольствием. Но елы-палы, что у них опять в середине, что у них в обороне! Да, выиграли 3:2 и 2:1, но с такой обороной чемпионом не станешь!» — сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что «Спартак» успел провести 3 матча в новом сезоне, и во всех случаях одержал победы. За этот период команда пропустила 4 мяча при 7-и забитых.