Акинфеев: Глупо голословно говорить , что за меня боролись ведущие клубы Европы

Вратарь ЦСКАпризнался, что у него никогда не было серьезных предложений от европейских клубов.

«100 раз говорил: какие‑то бумаги, которые приходили в клуб, я лично не видел. Говорить голословно, что за меня боролись ведущие клубы Европы — глупо.

Когда ты ничего не видишь, и разговора нет. Когда доходит до конкретики, уже начинаешь думать об этом.

Могу сказать одно, что ничего я не видел — ксероксов, договоров, сумм. Если у Евгения Ленноровича (Гинера, президента ЦСКА — прим.) спросить, может быть, что‑то там и было.

Слухи про "Арсенал"? Было, но на уровне разговоров. Мне никто из клуба ничего не говорил», — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Шоу Известь».