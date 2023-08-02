Акинфеев: В футбол я играть не хочу, мне этот мяч уже реально надоел

Голкипер и капитан ЦСКАпризнался, что устал от футбола.

«Какой медиафутбол? Мне этот футбол вот так! Я уже 50 лет в футболе.

Бывают истории, когда из бывших юношеских команд приглашают встретиться. Я говорю: Ребят, давайте встретимся, но где-нибудь в ресторане. В футбол я играть не хочу, мне этот мяч уже реально надоел», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

Вратарь за свою карьеру завоевал 20 титулов в России — Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и семь раз становился обладателем Суперкубка.