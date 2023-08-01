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    Симеоне: Хочу, чтобы Мбаппе перешел в «Реал»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Я очень хочу, чтобы это произошло. Это важно для Ла Лиги, чтобы она продолжала оставаться одним из ведущих чемпионатов. Все игроки, которые приезжают в Испанию, остаются довольны.

  • Мбаппе не будет играть в новом сезоне, если останется в «ПСЖ» и не продлит контракт
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    • У "Реала" нет экономических проблем, они могут позволить себе подписание Мбаппе.

    Очевидно, что если не в этом году, то в следующем году мы будем играть против него», — приводит слова Симеоне AS.

    Напомним, «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер после очередного отказа продлевать контракт.

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