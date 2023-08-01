Симеоне: Хочу, чтобы Мбаппе перешел в «Реал»

Главный тренер «Атлетико»высказался о возможном переходеизв мадридский

«Я очень хочу, чтобы это произошло. Это важно для Ла Лиги, чтобы она продолжала оставаться одним из ведущих чемпионатов. Все игроки, которые приезжают в Испанию, остаются довольны.

У "Реала" нет экономических проблем, они могут позволить себе подписание Мбаппе.

Очевидно, что если не в этом году, то в следующем году мы будем играть против него», — приводит слова Симеоне AS.

Напомним, «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер после очередного отказа продлевать контракт.