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    Семак: Я думаю, Вендел будет включен в заявку «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника команды Вендела, интерес к которому проявляется бразильский «Фламенго».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Ну почему? Я думаю, будет. Это вопрос к руководству, но уже завтра закрывается трансферное окно в Бразилии, и тот интерес со стороны "Фламенго", который есть, не совсем устраивает клуб.

    Что не устраивает? Не знаю, я не видел официального предложения и не могу сказать», — сказал Семак СЭ.

    По данным СМИ, переговоры между «Зенитом» и «Фламенго» по поводу трансфера Вендела идут тяжело. К тому же, трансферное окно в чемпионате Бразилии закрывается уже 2 августа.

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