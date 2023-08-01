Семак: Я думаю, Вендел будет включен в заявку «Зенита»

Главный тренервысказался о будущем полузащитника команды, интерес к которому проявляется бразильский

«Ну почему? Я думаю, будет. Это вопрос к руководству, но уже завтра закрывается трансферное окно в Бразилии, и тот интерес со стороны "Фламенго", который есть, не совсем устраивает клуб.

Что не устраивает? Не знаю, я не видел официального предложения и не могу сказать», — сказал Семак СЭ.

По данным СМИ, переговоры между «Зенитом» и «Фламенго» по поводу трансфера Вендела идут тяжело. К тому же, трансферное окно в чемпионате Бразилии закрывается уже 2 августа.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» сделал предложение «Зениту» по трансферу Вендела.