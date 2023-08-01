В «Спартаке» ответили на вопрос о новом контракте с Промесом

Генеральный директор «Спартака»ответил на вопрос о возможном подписании нового контракта с лидером команды

Действующее соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года.

«На данный момент Квинси — наш лидер, один из ведущих игроков команды. Мы находимся с ним в контакте.

Очень надеемся, что он и дальше продолжит помогать клубу. Детали по контрактным переговорам сейчас озвучить не могу.

Мы постоянно находимся с ним на связи по любым вопросам», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Промес провел за «Спартак» 37 матчей, забил 25 мячей и сделал десять результативных передач.