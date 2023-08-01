Герман Попков о победе «Амкала»: Есть понимание, что нужно добиваться результата

Президентвысказался о победе своей команды в матче 1/256 финала Кубка России против(3:2).

«В прошлом году я был как игрок: был больше сконцентрирован на том, чтобы сыграть спустя много лет в профессиональном футболе. В этом году я как президент, поэтому очень рад и доволен командой.

Я рад не только за результат, но и за то, что мы показали хороший футбол, в котором были фантастические голы. Я очень горжусь пацанами.

Мы понимали, что нам по силам победить. Как и понимаем, что многие наши футболисты сейчас в медийном клубе "Амкал" с большой профессиональной карьерой. Многие совсем недавно играли в профессиональный футбол в этих же лигах с этими же командами.

Если в прошлый раз мы были в шоке, что можем быть кого-то сильнее, то в этот раз были поставлены определенные задачи. Есть понимание, что нужно добиваться результата», — сказал Попков Чемпионату.

Напомним, что помимо «Амкала» в нынешнем розыгрыше Кубка России выступают еще две медийные команды — 2DROTS и «Родина Медиа».