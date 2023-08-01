Источник: Мбаппе раздражен ситуацией в ПСЖ

Нападающийхочет доиграть свой контракт до конца и раздражен реакцией руководства, которые пытаются продать футболиста. Об этом сообщает L’Equipe.

Стало известно, что Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ, который действует до лета 2024 года. Форвард хочет уйти следующим летом в другой клуб бесплатно, но боссов ПСЖ не устраивает такой расклад.

Сам Мбаппе не понимает, почему он должен помогать клубу заработать на его переходе. Футболист раздражен из-за этой ситуации.

Руководство парижского клуба уже сделало несколько предложений о продлении контракта с Килианом, но тот ответил отказом.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе не поехал вместе с командой в предсезонный тур по Японии.

В прошлом сезоне нападающий провел 34 матча в Лиге 1, забил 29 голов и сделал 5 голевых передач.