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    Источник: Мбаппе раздражен ситуацией в ПСЖ

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет доиграть свой контракт до конца и раздражен реакцией руководства, которые пытаются продать футболиста. Об этом сообщает L’Equipe.

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    Стало известно, что Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ, который действует до лета 2024 года. Форвард хочет уйти следующим летом в другой клуб бесплатно, но боссов ПСЖ не устраивает такой расклад.

    Сам Мбаппе не понимает, почему он должен помогать клубу заработать на его переходе. Футболист раздражен из-за этой ситуации.

    Руководство парижского клуба уже сделало несколько предложений о продлении контракта с Килианом, но тот ответил отказом.

    Ранее сообщалось о том, что Мбаппе не поехал вместе с командой в предсезонный тур по Японии.

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  • 29/07/2023

    • В прошлом сезоне нападающий провел 34 матча в Лиге 1, забил 29 голов и сделал 5 голевых передач.

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