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    Личка: Если ты думаешь: «У нас впереди тяжелые игры», то уже проиграл

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не все игроки команды уверены, что они достаточно талантливы.

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    «Не все игроки "Динамо" уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди — "Спартак" и ЦСКА. Они этого еще не чувствуют. А если ты боишься, что завтра играешь в Самаре, а послезавтра со "Спартаком" — ты уже проиграл.

    Ты уже проиграл, если думаешь: "У нас впереди тяжелые игры". Потом не играй в футбол. Какое на тебе давление, как на профессиональном футболисте? Никакого давления нет. У тебя хорошая зарплата, отличная работа, потому что ты не работаешь, это твое хобби.

    Сколько людей мечтает играть профессионально в футбол, хоккей, атлетику, теннис. И давление на человеке с (обычной работой), если у него семья, а он потерял работу. Вот это давление», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России».

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