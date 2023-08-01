Личка: Если ты думаешь: «У нас впереди тяжелые игры», то уже проиграл

Главный тренерзаявил, что не все игроки команды уверены, что они достаточно талантливы.

«Не все игроки "Динамо" уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди — "Спартак" и ЦСКА. Они этого еще не чувствуют. А если ты боишься, что завтра играешь в Самаре, а послезавтра со "Спартаком" — ты уже проиграл.

Ты уже проиграл, если думаешь: "У нас впереди тяжелые игры". Потом не играй в футбол. Какое на тебе давление, как на профессиональном футболисте? Никакого давления нет. У тебя хорошая зарплата, отличная работа, потому что ты не работаешь, это твое хобби.

Сколько людей мечтает играть профессионально в футбол, хоккей, атлетику, теннис. И давление на человеке с (обычной работой), если у него семья, а он потерял работу. Вот это давление», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России».

За два стартовых тура «Динамо» набрало только один балл, занимая 10-е место в турнирной таблице. Команда проиграла «Краснодару» (1:3) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (3:3).