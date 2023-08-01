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    Хлусевич: Бонгонда уже вписался в «Спартак»

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    Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал игру новичка команды Тео Бонгонда.

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    «Мы хорошо стартанули, но пропущенные мячи в концовках немного смазывают результат. Будем над этим работать. Надеюсь, дальше мы продолжим победную серию. Тео Бонгонда забивает второй матч подряд, можно сказать, что он уже вписался в команду.

    Очень хочу зацепиться за это, буду стараться догнать Тео. Но, конечно, главное, чтобы мы побеждали», — приводит слова Хлусевича «РИА Новости Спорт».

    Бонгонда в двух матчах забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.

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