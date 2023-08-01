Хлусевич: Бонгонда уже вписался в «Спартак»

Защитник московского «Спартака»прокомментировал игру новичка команды

«Мы хорошо стартанули, но пропущенные мячи в концовках немного смазывают результат. Будем над этим работать. Надеюсь, дальше мы продолжим победную серию. Тео Бонгонда забивает второй матч подряд, можно сказать, что он уже вписался в команду.

Очень хочу зацепиться за это, буду стараться догнать Тео. Но, конечно, главное, чтобы мы побеждали», — приводит слова Хлусевича «РИА Новости Спорт».

Бонгонда в двух матчах забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.