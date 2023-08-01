Газзаев: «Ростов» просто смял «Зенит». С такой игрой команда Карпина будет в топ-3

Бывший главный тренер ЦСКАпризнался, что его впечатлила играв матче против(1:1).

«"Зенит" не смог победить в Ростове-на-Дону. И тут я хочу сказать самые теплые слова в адрес команды Валерия Карпина. Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня. Это и качество, и содержание игры, и настрой, и движение. "Ростов" просто смял "Зенит" и закономерно сравнял счет в самой концовке. 45 минут хозяева двигались без устали, прессинговали чемпиона страны. Нагнетали. Вот так и должны играть все наши клубы. С огромным желанием!

Ростовчане выиграли очень много единоборств, постоянно опережали питерцев. После перерыва "Зенит" смог провести лишь пару контратак. Если "Ростов" будет играть в таком же темпе, агрессивно на протяжении всего сезона, то, уверен, попадет в призовую тройку.

"Зенит" сейчас только привыкает к жизни без Вендела и Малкома. Семаку приходится перестраивать линии. За оборону, мне кажется, ему особо беспокоиться не стоит. Получил травму Чистяков — вышел Эракович, и сразу стало ясно, что это очень качественный защитник. Наверное, скоро наберет форму Марио Фернандес. Есть Дуглас Сантос, есть уверенный в себе молодой Ренан. У "Зенита" очень приличная защита.

А вот со средней линией не все так очевидно. Да, есть лучший опорник РПЛ Барриос, есть Клаудиньо, который может в одиночку решить исход встречи. Но рядом с ним должен действовать еще один креативный полузащитник, способный делать разницу. Надо искать замену Венделу. Все-таки Ерохин не дотягивает до того, чтобы быть ключевым игроком в команде, которая стремится к очередному чемпионству», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».