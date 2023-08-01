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    Газзаев: «Ростов» просто смял «Зенит». С такой игрой команда Карпина будет в топ-3

    Футбол Ростов Зенит
    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев признался, что его впечатлила игра «Ростова» в матче против «Зенита» (1:1).

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «"Зенит" не смог победить в Ростове-на-Дону. И тут я хочу сказать самые теплые слова в адрес команды Валерия Карпина. Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня. Это и качество, и содержание игры, и настрой, и движение. "Ростов" просто смял "Зенит" и закономерно сравнял счет в самой концовке. 45 минут хозяева двигались без устали, прессинговали чемпиона страны. Нагнетали. Вот так и должны играть все наши клубы. С огромным желанием!

    Ростовчане выиграли очень много единоборств, постоянно опережали питерцев. После перерыва "Зенит" смог провести лишь пару контратак. Если "Ростов" будет играть в таком же темпе, агрессивно на протяжении всего сезона, то, уверен, попадет в призовую тройку.

    "Зенит" сейчас только привыкает к жизни без Вендела и Малкома. Семаку приходится перестраивать линии. За оборону, мне кажется, ему особо беспокоиться не стоит. Получил травму Чистяков — вышел Эракович, и сразу стало ясно, что это очень качественный защитник. Наверное, скоро наберет форму Марио Фернандес. Есть Дуглас Сантос, есть уверенный в себе молодой Ренан. У "Зенита" очень приличная защита.

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  • 30/07/2023

    • А вот со средней линией не все так очевидно. Да, есть лучший опорник РПЛ Барриос, есть Клаудиньо, который может в одиночку решить исход встречи. Но рядом с ним должен действовать еще один креативный полузащитник, способный делать разницу. Надо искать замену Венделу. Все-таки Ерохин не дотягивает до того, чтобы быть ключевым игроком в команде, которая стремится к очередному чемпионству», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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