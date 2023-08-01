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    Федотов — об удалении Семака: Арбитр повел себя как твердолобый мужлан

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    Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление наставника «Зенита» Сергея Семака в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Уже после финального свистка Кукуляк удалил Семака. В протоколе написали бред — что тренер подошёл агрессивно. Посыл Мажича к арбитрам: нужно быть гибкими. А Кукуляк повёл себя как прямолинейный и твердолобый мужлан. Оценка за это не снижается, потому что инцидент произошёл не во время игры, да и мы не знаем, что сказал Семак. Но арбитр сам осознаёт свои ошибки и должен понимать, что к нему подойдут. Почему нельзя выслушать? Что за корона на голове?» — цитирует Федотова «Чемпионат».

    «Зенит» после двух туров набрал 4 очка.

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