Динияр Билялетдинов: «Спартак» много пропускает, чтобы претендовать на чемпионство

Экс-футболист сборной Россиипрокомментировал чемпионские амбиции «Спартака». По его мнению, команде нужно улучшать игру в обороне.

«Пока не вижу рисунок игры у "Спартака". Они набирают, но это хорошее качество, когда при упорной игре ты набираешь очки. По игре результат мог качнуться в любую сторону. Но "Спартак" набирает очки — это хороший признак. Надо посмотреть до зимы, что будет с результативностью.

По результатам сейчас всё хорошо, но по игре есть вопросы. Пропущенный мяч на последних минутах — так бывает. Кто-то не добежал. В целом "Спартак" достаточно много пропускает, чтобы претендовать на чемпионство», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».