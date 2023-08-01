«Амкал» — «Красное Знамя»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал победу над(3:2) в 1/256 финала Кубка России.

На 29-й минуте встречи полузащитник медиакоманды Анатолий Катрич открыл счет в этом матче.

Спустя всего 2 минуты гости сравняли счет благодаря голу Никиты Саламатова.

На 61-й минуте нападающий «Амкала» Владимир Лобкарев вновь вывел свою команду вперед.

На 72-й минуте хозяева сумели удвоить свое преимущество. Гол забил защитник «Амкала» Евгений Маричев.

Уже на 85-й минуте игрок «Красной Звезды» Дмитрий Вансович сократил отставание до минимума, но на большее команду не хватило.

Футбол. Россия. Кубок Амкал — Знамя Ногинск 3:2 Голы: 1:0 Katrich A. (29'), 1:1 Salamatov N. (31'), 2:1 Lobkarev V. (62'), 3:1 Marichev E. (73'), 3:2 Vansovich D. (85')

Напомним, что помимо «Амкала» в Кубке России выступают еще две медийные команды — 2DROTS и «Родина Медиа».