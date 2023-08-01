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    «Амкал» обыграл «Красное Знамя» в 1/256 финала Кубка России

    «Амкал» — «Красное Знамя»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Амкал» одержал победу над «Красным Знаменем» (3:2) в 1/256 финала Кубка России.

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    На 29-й минуте встречи полузащитник медиакоманды Анатолий Катрич открыл счет в этом матче.

    Спустя всего 2 минуты гости сравняли счет благодаря голу Никиты Саламатова.

    На 61-й минуте нападающий «Амкала» Владимир Лобкарев вновь вывел свою команду вперед.

    На 72-й минуте хозяева сумели удвоить свое преимущество. Гол забил защитник «Амкала» Евгений Маричев.

    Уже на 85-й минуте игрок «Красной Звезды» Дмитрий Вансович сократил отставание до минимума, но на большее команду не хватило.

    Футбол. Россия. Кубок
    Амкал — Знамя Ногинск 3:2
    Голы: 1:0 Katrich A. (29'), 1:1 Salamatov N. (31'), 2:1 Lobkarev V. (62'), 3:1 Marichev E. (73'), 3:2 Vansovich D. (85')

    Напомним, что помимо «Амкала» в Кубке России выступают еще две медийные команды — 2DROTS и «Родина Медиа».

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