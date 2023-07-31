Ван Дейк — новый капитан «Ливерпуля»

Защитникстал новым капитаном команды, сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Должность вице-капитана занял Трент Александер-Арнольд.

«Это действительно великий день для меня, для моей жены, для моих детей, моей семьи. Это было особенное чувство, и я не могу его описать на данный момент. Но это то, чем я очень, очень горжусь.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы все были счастливы и могли гордиться мной и футбольным клубом», — заявил ван Дейк.

32-летний ван Дейк выступает за английский клуб с января 2018 года. Его соглашение с клубом рассчитан до лета 2025 года.