Тен Хаг рассказал, как должен вести себя футболист высочайшего уровня

Главный тренерзаявил, что если профессиональный футболист не будет вести правильный образ жизни, то его уничтожат.

«Все игроки должны вести правильный образ жизни. Профессиональный футбол — штука жесткая, поэтому игроки не могут совмещать полную сенсаций жизнь с футболом топ-уровня.

Футбол топ-уровня сейчас очень сложный: 60 игр за клуб в течение сезона, 10 — за сборную. Когда у тебя 70 игр, это означает, что каждые 3-4 дня ты должен демонстрировать высочайшую физическую подготовку. Если ты не ведешь правильный образ жизни, тебя уничтожат.

Что важно? Сон, восстановление, питание. Три ключевые области. Если ты допускаешь в них ошибки, у тебя проблемы. Ты не можешь проявлять себя. Это относится к каждому футболисту.

Я думаю, что в целом, когда я пришел в "Манчестер Юнайтед", стандарты здесь были не на высоте. Это правда. Я настаиваю на высочайших стандартах в отношении сна, восстановления и питания, потому что от этого зависит, сможешь ли ты играть на должном уровне каждые 3-4 дня.

Это требуется от каждого топ-футболиста, так что мы в "МЮ" задаем высочайшую планку. Нужна правильная культура, нужны правильные игроки», — заявил тен Хаг The Athletic.

Ранее тен Хаг высказывался о шансах команды на чемпионство в следующем сезоне АПЛ.