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    Тен Хаг рассказал, как должен вести себя футболист высочайшего уровня

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что если профессиональный футболист не будет вести правильный образ жизни, то его уничтожат.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Все игроки должны вести правильный образ жизни. Профессиональный футбол — штука жесткая, поэтому игроки не могут совмещать полную сенсаций жизнь с футболом топ-уровня.

    Футбол топ-уровня сейчас очень сложный: 60 игр за клуб в течение сезона, 10 — за сборную. Когда у тебя 70 игр, это означает, что каждые 3-4 дня ты должен демонстрировать высочайшую физическую подготовку. Если ты не ведешь правильный образ жизни, тебя уничтожат.

    Что важно? Сон, восстановление, питание. Три ключевые области. Если ты допускаешь в них ошибки, у тебя проблемы. Ты не можешь проявлять себя. Это относится к каждому футболисту.

    Я думаю, что в целом, когда я пришел в "Манчестер Юнайтед", стандарты здесь были не на высоте. Это правда. Я настаиваю на высочайших стандартах в отношении сна, восстановления и питания, потому что от этого зависит, сможешь ли ты играть на должном уровне каждые 3-4 дня.

    Это требуется от каждого топ-футболиста, так что мы в "МЮ" задаем высочайшую планку. Нужна правильная культура, нужны правильные игроки», — заявил тен Хаг The Athletic.

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