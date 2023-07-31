Тен Хаг: Кроме «Манчестер Сити», никто не может говорить о борьбе за титул перед началом сезона

Главный тренервысказался о шансах команды на чемпионство в новом сезоне английского первенства.

«Думаю, во время предсезонки не стоит говорить об этом. Полагаю, что никто в Премьер-лиге не может вести такие разговоры — кроме, возможно, "Ман Сити", потому что за последние шесть лет они выиграли титул пять раз.

Любой другой клуб прежде всего должен бороться за место в топ-4, и только после этого можно сконцентрироваться на топ-2. Тогда, возможно, появится шанс побороться за этот трофей, но о таком достижении мы пока не говорим», — цитирует тен Хага The Athletic.