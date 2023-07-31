Сафонов: Рад, что «Краснодар» становится разносторонним в игровом плане

Вратарь «Краснодара»прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) во втором туре РПЛ.

«Начало прекрасное, чего еще можно ждать? Два матча — две победы.

Я очень рад, что мы победили в матче с "Сочи". Такие матчи очень важно выигрывать, когда у тебя не все получается. Не получалось найти пас в глубину, найти продолжение атаки. Выручил стандарт — это оружие многих клубов.

Я рад, что мы становимся разносторонними: можем контролировать мяч в позиционной атаке, играть на высоких скоростях и использовать стандартные положения. Если говорить о высоких местах, то команда должна быть универсальной.

Мое повреждение? Ничего серьезного. Потянул плечо немного. Я настроен позитивно.

Важно, что в команде есть личности, которые могут сделать результат. Джон Кордоба показал, что способен решать исход встречи», — приводит слова Сафонова пресс-служба «Краснодара».