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    Сафонов: Рад, что «Краснодар» становится разносторонним в игровом плане

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) во втором туре РПЛ.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Начало прекрасное, чего еще можно ждать? Два матча — две победы.

    Я очень рад, что мы победили в матче с "Сочи". Такие матчи очень важно выигрывать, когда у тебя не все получается. Не получалось найти пас в глубину, найти продолжение атаки. Выручил стандарт — это оружие многих клубов.

    Я рад, что мы становимся разносторонними: можем контролировать мяч в позиционной атаке, играть на высоких скоростях и использовать стандартные положения. Если говорить о высоких местах, то команда должна быть универсальной.

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    • Мое повреждение? Ничего серьезного. Потянул плечо немного. Я настроен позитивно.

    Важно, что в команде есть личности, которые могут сделать результат. Джон Кордоба показал, что способен решать исход встречи», — приводит слова Сафонова пресс-служба «Краснодара».

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