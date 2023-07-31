«МЮ» и adidas подписали контракт на рекордных для АПЛ условиях

«Манчестер Юнайтед» в ближайшие десять лет получит от adidas 900 миллионов фунтов Фото: globallookpress.com
Известный производитель спортивной экипировки будет техническим спонсором «МЮ» в течение ближайших десяти лет.
За это время «МЮ» получит от adidas 900 миллионов фунтов. Это рекордная сделка в истории АПЛ.
По предыдущему контракту с adidas клуб получал 75 миллионов фунтов в год.
«МЮ» начал сотрудничать с adidas в 2015 году. До этого в течение 13 лет техническим спонсором «красных дьяволов» была компания Nike.