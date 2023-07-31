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    «МЮ» и adidas подписали контракт на рекордных для АПЛ условиях

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    «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с немецкой компанией adidas, сообщает пресс-служба английского клуба.

    «Манчестер Юнайтед» в ближайшие десять лет получит от adidas 900 миллионов фунтов
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    «Манчестер Юнайтед» в ближайшие десять лет получит от adidas 900 миллионов фунтов

    Известный производитель спортивной экипировки будет техническим спонсором «МЮ» в течение ближайших десяти лет.

    За это время «МЮ» получит от adidas 900 миллионов фунтов. Это рекордная сделка в истории АПЛ.

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    • По предыдущему контракту с adidas клуб получал 75 миллионов фунтов в год.

    «МЮ» начал сотрудничать с adidas в 2015 году. До этого в течение 13 лет техническим спонсором «красных дьяволов» была компания Nike.

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