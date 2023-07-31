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    Кутепов: Не знаю, когда увидите меня в деле

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    Центральный защитник Илья Кутепов ответил на вопрос о том, где планирует продолжить карьеру.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    «Меня пригласили на "Спартак" — "Балтика", так что буду смотреть. Надеюсь на хорошую и красивую игру.

    Не знаю, когда увидите меня в деле. Работа ведется. Конкретика есть, но мы пока в поиске оптимального решения», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

    В сезоне-2022/2023 Илья Кутепов провёл девять матчей за «Торпедо» в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. За автозаводцев Кутепов играл с июля 2022 года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».

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