Джикия о дисквалификациях: В этом сезоне мы постараемся на наступать на те грабли

Защитникзаявил о желании обходиться без дисквалификации в новом сезоне РПЛ.

«Соболев переживал. Сегодня наконец сыграл. Да, у него была дисквалификация и операция с пальцем, из-за которой он пропустил несколько игр. Самое главное, что вернулся и все эти истории, дисквалификации и негативные моменты позади.

В этом сезоне мы постараемся на наступать на те грабли, на которые наступали раньше в прошлом году. И он, и я в конце сезона пропустили достаточно много игр по дисквалификации», — передает слова Джикии Чемпионат.

Напомним, что «Спартак» выиграл в двух стартовых турах РПЛ — «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). В матче с калининградцами нападающий «красно-белых» Александр Соболев впервые в этом сезоне появился на поле, но результативными действиями не отметился.