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    Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление «Зенита» на старте нового сезона.

    ФК Зенит
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    ФК Зенит

    «Результат удивил, но в то же время на выезде всегда тяжёлые матчи. Неуступчивая команда против чемпиона — можно поздравить "Ростов" с заработанным очком. "Зенит" несильно будет расстраиваться, а будет готовиться к следующему матчу.

    "Зенит" выглядит невнятно? Все команды на старте сезона выглядят не очень. Есть несколько нетоповых клубов, которые хорошо выглядят на старте, но все топовые пока не показывают игры, которую от них хотят видеть. Поэтому и такие невзрачные результаты. Рано бить тревогу.

    Должно пройти хотя бы пять или шесть туров. Но лучше всего анализировать перед зимней паузой, кто в этом сезоне за что будет биться, кого увольнять и кого покупать», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

    Ранее «Зенит» во 2-м туре РПЛ сыграл вничью с «Ростовом». После двух туров в активе сине-бело-голубых четыре очка.

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