Абаскаль: Такой календарь — это невозможно. Игроки же не роботы

Главный тренервысказался о календаре РПЛ.

«"Мои претензии к календарю простые. После 'Урала' у нас будет целых девять дней отдыха. Это почти предсезонка летом! Я люблю футбол, хочется, чтобы это было зрелищем. Мне сложно понять, почему у нас такой большой перерыв после игры с 'Уралом', а до матча с ними мы проведём три игры за шесть дней.

Джикию поберегли по этой же причине. Такой календарь — это невозможно. У нас дальше матчи 5-го числа, 8-го и 11-го. Это невозможно. Когда нам тренироваться, если нужно столько летать и столько играть? Это же невозможно. Мы вынуждены думать о здоровье игроков, а не о футболе. Игроки же не роботы.

Игнашевич сказал, что 'Балтика' бы на нашем месте летела другим маршрутом? Окей. Россия очень большая. В прошлый раз мы четыре дня добирались. Мы попытались это сделать максимально коротким способом", — цитирует Абаскаля "Чемпионат".