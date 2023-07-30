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    Хави: «Барселоне» кое-чего не хватает, нам нужно немного укрепиться

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    Главный тренер «Барселоны» Хави заявил о необходимости в подписании новых игроков в стан «сине-гранатовых».

    Хави
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    Хави

    «Нам еще кое-чего не достает. Поэтому нужно немного укрепиться.

    Президент и спортивное руководство клуба об этом знают. Мы должны усилятся, чтобы быть конкурентоспособными.

    Я очень верю в команду, но думаю, что нужно нечто большее (в плане усиления).

    Моя задача как тренера — соревноваться и конкурировать в еврокубках. Это одна из целей сезона», — сказал Хави изданию Marca.

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    Напомним, что каталонская команда обыграла «сливочных» в товарищеском матче со счетом 3:0.

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