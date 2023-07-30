Хави: «Барселоне» кое-чего не хватает, нам нужно немного укрепиться

Главный тренерзаявил о необходимости в подписании новых игроков в стан «сине-гранатовых».

«Нам еще кое-чего не достает. Поэтому нужно немного укрепиться.

Президент и спортивное руководство клуба об этом знают. Мы должны усилятся, чтобы быть конкурентоспособными.

Я очень верю в команду, но думаю, что нужно нечто большее (в плане усиления).

Моя задача как тренера — соревноваться и конкурировать в еврокубках. Это одна из целей сезона», — сказал Хави изданию Marca.

Ранее сообщалось о том, что новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган получил повреждение в товарищеском матче с «Реалом».

Напомним, что каталонская команда обыграла «сливочных» в товарищеском матче со счетом 3:0.