Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом»

Главный тренер «Барселоны»отреагировал на разгромную победу команды в товарищеском матче с «Реалом» (3:0).

«Сейчас мы были лучшими, а на днях у нас был провал. Таковы каталонцы и окружающая среда. Мы многое сделали правильно, но у нас также было много ошибок, которые нам нужно исправить.

Очевидно, что результат впечатляющий, но на данном этапе сезона это второстепенно. Сейчас важно стать лучше. У нас были очень хорошие моменты, но их должно быть больше.

Мы должны стараться не терять глупые мячи. Я понимаю, что победа над "Реалом" всегда оставляет каталонцев довольными», — цитирует Хави Marca.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».