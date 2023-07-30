Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом»

«Сейчас мы были лучшими, а на днях у нас был провал. Таковы каталонцы и окружающая среда. Мы многое сделали правильно, но у нас также было много ошибок, которые нам нужно исправить.
Очевидно, что результат впечатляющий, но на данном этапе сезона это второстепенно. Сейчас важно стать лучше. У нас были очень хорошие моменты, но их должно быть больше.
Мы должны стараться не терять глупые мячи. Я понимаю, что победа над "Реалом" всегда оставляет каталонцев довольными», — цитирует Хави Marca.
В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».