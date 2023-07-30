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    Люк Шоу о переходе Маунта в «МЮ»: Я очень рад, что он теперь с нами

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил, что ему непривычно видеть полузащитника Мейсона Маунта в стане «красных дьяволов».

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    «Честно говоря, довольно странно видеть Маунта в "Манчестер Юнайтед", но я очень рад, что он теперь с нами. Новички продолжают знакомиться с командой и персоналом.

    Этот процесс протекает гораздо быстрее, когда команда проводит матчи, чем во время тренировок», — цитирует Mirror Шоу.

  • Еще одна странная цель. Маунт явно не тот, кто превратит «МЮ» в претендента на титул
  • Похоже, «Манчестер Юнайтед» снова потратит огромные деньги на игрока, который им просто не нужен
  • 27/06/2023

    • Напомним, что в это межсезонье Маунт перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт на 5 лет. В прошлом сезоне 24 матча за «синих» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Ранее сообщалось о том, что нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунн в скором времени может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

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