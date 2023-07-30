Люк Шоу о переходе Маунта в «МЮ»: Я очень рад, что он теперь с нами

Защитникзаявил, что ему непривычно видеть полузащитникав стане «красных дьяволов».

«Честно говоря, довольно странно видеть Маунта в "Манчестер Юнайтед", но я очень рад, что он теперь с нами. Новички продолжают знакомиться с командой и персоналом.

Этот процесс протекает гораздо быстрее, когда команда проводит матчи, чем во время тренировок», — цитирует Mirror Шоу.

Напомним, что в это межсезонье Маунт перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт на 5 лет. В прошлом сезоне 24 матча за «синих» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунн в скором времени может перебраться в «Манчестер Юнайтед».