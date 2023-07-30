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    Семак ответил на вопрос о будущем Вендела

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника питерской команды Вендела.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Останется ли в "Зените" Вендел? Посмотрим. На сегодняшний день Вендел в "Зените", у него контракт с клубом. Посмотрим. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть», — цитирует Семака ТАСС.

    Ранее главный тренер сине-бело-голубых сообщил журналистам, что руководство «Зенита» разрешило Венделу искать новый клуб. По информации журналиста Вене Касагранде, Вендел отказался возвращаться в Санкт-Петербург без объяснения причин. Однако 25 июля футболист прибыл в Санкт-Петербург.

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