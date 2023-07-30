Петржела: «Зениту» придется адаптироваться к уходу Малкома

Бывший наставник «Зенита»прокомментировал итог матча петербуржцев с «Ростовом» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Один удар в створ за всю игру? Такие матчи бывают. Может ли на это повлиять уход Малкома? Его уход не может не сказаться на игре всей команды. Игрокам и тренерам придется к этому адаптироваться», — сказал Петржела «СЭ».

После двух туров «Зенит» и «Ростов» набрали по четыре очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Динамо» 6 августа. Игроки Валерия Карпина 5 августа отправятся в гости к «Крыльям Советов».