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    Каспий — Актобе: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.07.2023 в 16:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Каспий — Актобе

    Футбол
    Каспий и Актобе начнут матч в 16:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 30.07.2023.

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    Последний матч между собой: Актобе — Каспий 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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