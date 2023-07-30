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    Карвахаль: Несмотря на поражение, «Реал» находится на правильном пути

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    Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал итоги товарищеского матча против «Барселоны» (0:3).

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    «Первые 15 минут каждого тайма "Барселона" играла лучше, мы вошли в игру не так, как хотели. Потом мы были на их половине поля и создавали моменты. Мы делали все хорошо, сейчас мы адаптируемся к новой системе.

    Нам не удалось добиться успеха перед воротами, но мы сделали все, чтобы забить. Последние два гола мы не должны были пропускать. Несмотря на это, команда находится на правильном пути, и мы добились хороших результатов.

    Эти выставочные матчи всегда очень напряженные, и все, что происходило на поле, остается там. Мы с нетерпением ждем встречи друг с другом в официальном сезоне.

    Молодые игроки, которые у нас есть сейчас, больше не являются юными дарованиями. Это очень хороший подарок для нас, и они могут стать основой "Реала". Нужно вселить в них доверие», — цитирует Карвахаля официальный сайт мадридцев.

    2 августа «Барселона» проведет контрольный матч с «Миланом», а «Реал» на следующий день встретится с «Ювентусом».

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