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    Габулов считает, что в РПЛ нет явного лидера, каким раньше был «Зенит»

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    Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился впечатлениями от старта нового сезона.

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    «Пока трудно сложить однозначное впечатление о старте сезона. Команды ещё вкатываются, поэтому до оптимальных кондиций далеко. Плюс-минус все команды в равном состоянии. Но сейчас в РПЛ нет явного лидера, каким раньше был "Зенит". На самом деле на старте понравился "Спартак", особенно во втором матче», — цитирует Габулова «Чемпионат».

    Напомним, по итогам прошлого сезона петербургский «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 играх.

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