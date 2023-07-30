Габулов считает, что в РПЛ нет явного лидера, каким раньше был «Зенит»

Бывший голкипер сборной Россииподелился впечатлениями от старта нового сезона.

«Пока трудно сложить однозначное впечатление о старте сезона. Команды ещё вкатываются, поэтому до оптимальных кондиций далеко. Плюс-минус все команды в равном состоянии. Но сейчас в РПЛ нет явного лидера, каким раньше был "Зенит". На самом деле на старте понравился "Спартак", особенно во втором матче», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Напомним, по итогам прошлого сезона петербургский «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 играх.