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    Форталеза — Брагантино: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.07.2023 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Форталеза — Брагантино

    Футбол Латинская Америка
    Форталеза и Брагантино начнут матч в 00:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 30.07.2023.

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    Последний матч между собой: Форталеза — Брагантино 6:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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