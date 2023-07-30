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    Марио Фернандес: Счастлив вернуться играть в чемпионат России

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    Защитник «Зенита» Марио Фернандес оценил свой дебют за сине-бело-голубых в РПЛ. 32-летний бразилец вышел на замену во втором тайме матча 2-го тура с «Ростовом» (1:1).

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Счастлив вернуться играть в чемпионат России. Конечно, хотелось добиться сегодня победы. Но это часть футбола, так что нужно продолжать работать, чтобы добиваться побед в будущем. Очень сложно играть в Ростове. Понимали, что нас ждёт непростая игра. Открыли счёт. Мне кажется, хорошо защищались, но не смогли удержать победный счет.

    Духота на поле? Мне было непросто, но я стараюсь набрать необходимый уровень. Четыре месяца не играл в официальных матчах, но делаю всё возможное, выкладываюсь на полную в каждой тренировке. Где бы ни расположил меня тренер, я на каждой позиции буду стараться отдавать максимум сил», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

    Напомним, ранее в РПЛ Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Он отыграл за «армейцев» 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.

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