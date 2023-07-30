Марио Фернандес: Счастлив вернуться играть в чемпионат России

Защитник «Зенита»оценил свой дебют за сине-бело-голубых в РПЛ. 32-летний бразилец вышел на замену во втором тайме матча 2-го тура с «Ростовом» (1:1).

«Счастлив вернуться играть в чемпионат России. Конечно, хотелось добиться сегодня победы. Но это часть футбола, так что нужно продолжать работать, чтобы добиваться побед в будущем. Очень сложно играть в Ростове. Понимали, что нас ждёт непростая игра. Открыли счёт. Мне кажется, хорошо защищались, но не смогли удержать победный счет.

Духота на поле? Мне было непросто, но я стараюсь набрать необходимый уровень. Четыре месяца не играл в официальных матчах, но делаю всё возможное, выкладываюсь на полную в каждой тренировке. Где бы ни расположил меня тренер, я на каждой позиции буду стараться отдавать максимум сил», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

Напомним, ранее в РПЛ Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Он отыграл за «армейцев» 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.